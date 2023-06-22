Российские дипломаты в Токио почтили память разведчика Зорге

Церемония прошла в День памяти и скорби в связи с 82-й годовщиной начала ВОВ

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Российские дипломаты в Токио в четверг почтили память советского разведчика Рихарда Зорге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония прошла в День памяти и скорби в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В ходе нее сотрудники посольства и торгпредства по традиции возложили к могиле разведчика на кладбище Тама в городе Футю (префектура Токио) венок и красные гвоздики.

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными Рамзай и Инсон он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

День памяти и скорби

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.