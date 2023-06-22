У стен Главного храма Вооруженных Сил России зажгли 1 418 свечей

По одной на каждый день Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Зажженные от частицы Вечного огня 1 418 свечей установили у депозитариев с землей с мест захоронения бойцов Красной армии у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в рамках акции "Свеча памяти". Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В рамках Всероссийской акции "Свеча памяти" у стен Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие, представители УМЦ ВПВМ (учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи - прим. ТАСС) "Авангард", молодежных организаций Московской области, в том числе юнармейцы, а также представители военно-патриотических клубов в форме красноармейцев образца 1941 года зажгли 1 418 свечей от частицы Вечного огня, привезенного накануне от памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде", - говорится в сообщении.

Там добавили, что ровно в 04:00 участники акции установили свечи рядом депозитариями с землей с мест захоронения советских бойцов - по одной свече на каждый день Великой Отечественной войны (ВОВ).

Всероссийская акция "Свеча памяти" проходит по всей России. Жители разных городов страны зажигают свечи в память о тех, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков. В ночь на 22 июня в память жертв ВОВ в Главном храме ВС РФ прошла божественная литургия и панихида.