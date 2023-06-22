В Луганске из 5 тыс. свечей выложили картину в форме памятника 40-летию Победы

В парке к Вечному огню возложили цветы военнослужащие комендатуры ЛНР

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Волонтеры, молодые патриоты и представители партии "Единая Россия" в День памяти и скорби выложили в Луганске из 5 тыс. свечей картину, изображающую памятник в честь 40-летия Победы и освобождения Ворошиловграда. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное отделение "Единой России".

"Представители партии "Единая Россия", Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и "Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" выложили огненную картину в форме памятника в честь 40-летия Победы и освобождения Ворошиловграда. Огненную картину в Луганске выложили из 5 тыс. свечей", - говорится в сообщении.

В рамках акции "Свеча памяти" собравшиеся возложили цветы и зажгли свечи у мемориала Великой Отечественной войны в парке Горького.

"Сегодня День памяти и скорби. 22 июня 1941 года в четыре часа утра наш народ начал терять первых советских людей, за всю Великую Отечественную войну погибло 27 млн. Это неисчислимая утрата и историческая память, которую мы никогда не забудем, чтобы души павших знали, что о них помнят", - приводятся в записи слова координатора партийного проекта "Историческая память" в ЛНР Галины Королевой.

В это время в соседнем парке к Вечному огню возложили цветы военнослужащие комендатуры Луганской Народной Республики, передает корреспондент ТАСС. "В этот день хочется вспомнить именно тех, кто первый принял удар на себя. Вспомнить пограничников, Брестскую крепость, первые города, которые подверглись бомбежкам, вспомнить тех солдат, которые встретили первый удар фашистских орд на нашей земле. В эту минуту 82 года назад прозвучали первые залпы, и мы начали нести первые потери. Но в тот же день родился подвиг", - сказал офицер комендатуры перед строем военнослужащих, прежде чем объявить минуту молчания. Следом военнослужащие зажгли свечи и вместе с цветами поднесли их к Вечному огню.

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.