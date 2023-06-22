В Якутии приступил к работе первый собственный самолет-зондировщик

На переоборудование борта направили более 125 млн рублей

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Самолет-зондировщик Ан-26 региональной авиакомпании "Полярные авиалинии" приступил к работе в Якутии, это первый в России самолет гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В Якутии приступил к работе собственный самолет-зондировщик. В Якутию из города Иваново перегнали самолет-зондировщик Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" в модификации "Атмосфера". Воздушное судно было оборудовано по поручению главы республики Айсена Николаева", - говорится в сообщении.

До настоящего времени на территории страны работы по искусственному вызыванию осадков выполнялись только самолетами экспериментальной авиации, а также воздушным судном с устройством "Веер" зарубежного производства.

Как подчеркнул генеральный директор авиакомпании Семен Винокуров, Ан-26 "Полярных авиалиний" в данной модификации является первым в России самолетом гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков. "Отличительной особенностью УВ-26С является его устройство выброса, обеспечивающее отстрел 521 пиропатронов. Для сравнения "Веер" обеспечивает выброс только 384 пиропатронов", - сказал он.

Как отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников, ранее самолет выполнял грузовые перевозки. "После опыта 2021 года, когда у нас бушевало много пожаров, мы серьезно задумались над тем, чтобы оборудовать собственный самолет-зондировщик на базе региональной авиакомпании. Несмотря на сложную ситуацию в стране нам удалось решить эту задачу. Искусственное вызывание осадков на сегодня является одним из самых эффективных методов борьбы с природными пожарами", - привели в пресс-службе слова Садовникова.

В авиакомпании "Полярные авиалинии" подготовлены экипажи, которые совместно со специалистами центра мониторинга и прогнозирования службы спасения республики будут проводить работы по искусственному вызыванию осадков. На переоборудование самолета в общей сложности было направлено более 125 млн рублей, из них 69,5 млн - из средств государственного бюджета республики.

О пожарах в Якутии

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона были зарегистрированы 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га. В прошлом году, однако, число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.

В 2023-м финансирование мероприятий остается на уровне 2022-го. В этом году в Якутии также работает зондировщик Росгидромета, ожидается прибытие Ан-26 "Циклон" Авиалесоохраны. Таким образом, в этом году в республике к искусственному вызыванию осадков будут привлечены три самолета. В госбюджете республики в этом году на эти цели предусмотрено, как и в прошлом, около 80 млн рублей.