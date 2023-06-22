22 июня, 03:01

В Москве ожидаются переменная облачность и до 26 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. До 26 градусов тепла и переменная облачность прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается плюс 24 - 26 градусов, в ночь на пятницу - до плюс 13 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на пятницу столбики термометров местами могут опуститься до отметки плюс 10 градусов. 

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