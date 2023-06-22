Минтруд РФ может обсудить развитие маткапитала, когда встанет вопрос о его продлении

Закон о материнском капитале действует до конца 2026 года, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Программа материнского капитала действует в России до конца 2026 года, и когда встанет вопрос о ее продлении, Минтруд может обсудить возможности развития программы. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Сейчас закон о материнском капитале продлен до 31 декабря 2026 года, и при проработке вопроса его продления, мы будем вести дискуссию обо всех возможных направлениях развития этого инструмента", - сказал он.

Комментируя инициативы разрешить тратить средства маткапитала на проведение газа или покупку автомобиля, министр подчеркнул, что изначально направление средств предусматривало две цели. Это улучшение жилищных условий и образование детей.

"Мы очень аккуратно подходим к расширению направлений использования материнского капитала, обсуждаем, дискутируем. Последние изменения, которые были внесены - возможность направления средств на реконструкцию блокированных домов, так называемых "домов на две семьи". В данном случае мы четко понимаем, что это находится в общем треке - улучшение жилищных условий", - уточнил Котяков.

О мере поддержке

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.