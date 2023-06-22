Жители Байконура в День памяти и скорби запустили кораблики со свечами по Сырдарье

Участие в мероприятии приняли более 150 человек

ТАСС, 22 июня. Жители Байконура в четверг в 04:00 (02:00 мск) провели посвященную Дню памяти и скорби акцию "Свеча памяти" на берегу Сырдарьи. Участники запустили кораблики со свечами по течению реки, сообщили ТАСС в администрации города.

"Участвовали более 150 человек - сотрудники предприятий космической отрасли, городских учреждений и правоохранительных структур, представители ветеранских и молодежных общественных организаций, жители Байконура. Минутой молчания они почтили память всех погибших в годы [Великой Отечественной] войны и выложили лампами слово "мир". После этого участники акции прошли к берегу реки и запустили кораблики с зажженными свечами", - рассказали в городской администрации.

Мероприятие открыл директор филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - космического центра "Южный" Сергей Мочалов. Он напомнил о том, как началась Великая Отечественная война, ее последствиях и героизме советского народа. Председатель общественного совета самоуправления города Виктор Новиков рассказал, что свою свечу зажег в память об отце, который прошел всю войну и завершил ее осенью 1945 года на Дальнем Востоке в боях с Квантунской армией Японии.

22 июня ежегодно в Российской Федерации отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.