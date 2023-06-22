Ежегодная акция "Свеча памяти" прошла в центре Берлина

В ней приняли участие как россияне, так и граждане ФРГ

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БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Ежегодная памятная акция "Свеча памяти" состоялась на территории советского мемориала в берлинском парке Тиргартен по случаю 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Активисты, граждане ФРГ и соотечественники зажгли в ночь на 22 июня свечи в форме звезды и памятных дат "1941-45" и вспомнили тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы от нацизма.

Акция "Свеча памяти" приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня (день начала Великой Отечественной войны).

Памятник в Тиргартене - один из первых на немецкой земле, воздвигнутых в честь советских солдат. Скульптурная композиция была открыта в ноябре 1945 года на месте братской могилы, где находится прах воинов, погибших при штурме Берлина. Она была воздвигнута по проекту Льва Кербеля, разработанному совместно со скульптором Владимиром Цигалем и архитектором Николаем Сергиевским. Комплекс представляет собой вогнутый ряд колонн с крупной центральной колонной, на которой стоит бронзовая статуя советского воина высотой 8 м. По обеим сторонам размещены два танка Т-34 и два артиллерийских орудия. По разным данным, там захоронены останки от 2 тыс. до 2,5 тыс. воинов.