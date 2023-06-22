Сахалинская область отправила в ДНР 15 тыс. учебных пособий

Это на 100% обеспечило учебниками старшеклассников Шахтерска

ТАСС, 22 июня. Школы города Шахтерска в Донецкой Народной Республике полностью укомплектованы учебниками для 10-11-х классов, Сахалинская область поставила более 15 тыс. пособий для 28 школ. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"В донецкий Шахтерск привезли очередную партию учебников от Сахалинской области. В рамках соглашения между городом-побратимом и островным регионом 28 местных школ получили 15 тыс. новых учебных пособий, благодаря чему удалось на 100% обеспечить учеников старших классов", - говорится в сообщении.

Учебники доставили по соглашению между Сахалинской областью и администрацией Шахтерска. Пособия на сумму более 11 млн рублей полностью покроют потребности старшеклассников. Книги дети получат бесплатно.

В июне 2022 года было подписано соглашение, по которому Сахалинская область участвует в восстановлении Шахтерска и берет шефство над городом.