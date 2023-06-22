В Индии установили рекорд по числу одновременно занимающихся йогой людей

В мероприятии, проходившем в городе Сурат, приняли участие 153 тыс. человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Новый мировой рекорд по числу людей, одновременно занимающихся йогой в одном месте, был установлен в среду в индийском городе Сурат. Об этом сообщил в четверг госминистр внутренних дел штата Гуджарат Харш Сангхави по итогам Международного дня йоги.

"Мероприятие Дня йоги в Сурате установило новый мировой рекорд Гиннесса по самому большому собранию людей для занятий йогой в одном месте. В мероприятии приняли участие значительно больше 100 тыс. человек, что побило предыдущий рекорд", - сообщил Сангхави в эфире местных телеканалов.

По словам госминистра, представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что 153 тыс. человек одновременно приняли участие в занятиях "гимнастикой асан" в Сурате. Они были размещены на двух участках пересекающихся дорог общей протяженностью 10,5 км, где были созданы 135 секторов для более 1 тыс. человек каждый. В этих секторах размещались светодиодные экраны и инструкторы по йоге.

Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году в городе Кота штата Раджастхан, когда участие в Дне йоги в одном месте приняли 100 984 человека.