В Минтруде сообщили о назначении российских пенсий в новых регионах 280 тыс. человек

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что иногда при оформлении у некоторых людей не хватает документов, так как они утрачены разным причинам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специальные комиссии на территории новых регионов помогли 1,5 тыс. человек подтвердить право на получение пенсий, всего пенсии по российскому законодательству в новых субъектах с 1 марта оформили 280 тыс. граждан. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Уже сейчас оформлено более 280 тыс. граждан по заявлениям на российские пенсии, 363 тыс. решений подготовлено", - рассказал министр.

Он напомнил, что прием заявлений на получение российских пенсий в новых регионах начали с 1 марта.

По словам Котякова, иногда при назначении пенсий у некоторых людей не хватает документов, так как они утрачены разным причинам. "Для таких случаев сформировали на уровне субъектов Российской Федерации межведомственные комиссии, которые рассматривают конкретную жизненную ситуацию. Благодаря этому сейчас уже порядка 1,5 тыс. человек смогли подтвердить те или иные жизненные обстоятельства, которые повлияли на их уровень пенсионного обеспечения и позволили назначить российскую пенсию", - рассказал он, отметив, что такие комиссии будут действовать бессрочно.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.