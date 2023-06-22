В Бурятии отменили режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии

Всего в регионе зарегистрировали 157 970 случаев коронавируса, за прошедшую неделю фиксировались единичные случаи заболевания

ТАСС, 22 июня. В Бурятии отменили режим повышенной готовности, введенный на территории республики в феврале 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в четверг на сайте регионального правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отмене режима функционирования "Повышенная готовность", введенный 7 февраля 2020 года на всей территории республики в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, режим повышенной готовности из-за COVID-19 рекомендовано отменить всем главам муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, с момента регистрации первого случая в республике с нарастающим итогом по состоянию на 21 июня зарегистрировали 157 970 случаев коронавируса. За прошлую неделю регистрировались единичные случаи заболевания. По данным республиканского Минздрава, выздоровели 154 740 человек, умерли 3 137 человек. В регионе вакцинацией против COVID-19 охвачено 511 851 человек.