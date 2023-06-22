Мурашко открыл новый филиал детской поликлиники в Казани

Она будет включать подразделение реабилитационной помощи

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Филиал детской поликлиники ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6", в котором будет обслуживаться более 11 тыс. человек, открылся в Казани. Торжественная церемония прошла с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, передает корреспондент ТАСС.

"Детскому здравоохранению уделяется такое колоссальное внимание. Буквально каждую неделю открываются медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь детям. Это и реабилитационные центры, и стационары, и сегодня поликлиники", - сказал Мурашко на церемонии открытия. По его словам, сегодня ребенок с рождения охвачен массой специальных тестов.

Новая поликлиника будет включать в себя подразделение для реабилитационной помощи пациентам. Министр отметил, что в стране наблюдается исторический минимум младенческой смертности. "Именно системность построения помощи ребенку в стране позволяет нам бороться за жизнь каждого из них", - отметил глава Минздрава.

Он уточнил, что проект реализован при поддержке из федерального и регионального бюджетов. "Такая синергия, усиление позволяет нам сегодня быстро двигаться по обновлению инфраструктуры", - добавил Мурашко.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, новое здание детской поликлиники построено в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан" национального проекта "Здравоохранение".

Поликлиника рассчитана на 180 посещений в смену. Численность обслуживаемого населения - 11 565 человек. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, в том числе УЗИ-аппаратом, рентген-аппаратом и физиотерапевтическим оборудованием. Развернут дневной стационар на 10 коек педиатрического профиля для лечения детей с патологией ЖКТ и заболеваниями легких. Организован прием узких специалистов: гастроэнтеролога, стоматолога, уролога, гинеколога, логопеда и др. В соответствии с республиканской программой "Бэлэкэч" организован пункт выдачи бесплатного молочного питания детям до трех лет.