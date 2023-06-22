Очередей на пункте пропуска с Херсонской областью в Армянске не зафиксировали

По данным Минтранса республики, время досмотра занимает стандартные 20-30 минут

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Очередей на пункте пропуска в Армянске, где проходит одна из двух дорог из Крыма в Херсонскую область, практически нет, сообщил ТАСС в четверг министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"В настоящее время оцениваются масштабы ущерба и рассматриваются варианты восстановления движения через мостовое сооружения. Временно автомобили направляются через пункты пропуска в Армянск. Сейчас там очередь небольшая, стандартная, как и каждый день бывает. Предпосылок к увеличению очередей нет", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что стандартное время досмотра автомобилей на пунктах пропусках составляет 20-30 минут. "Больших очередей на пунктах нет, свободно можно проехать", - добавил министр.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что был нанесен удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара. ВСУ использовали, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, взрывотехники проводят экспертизу Чонгарского моста для оценки типа боеприпаса, также обследуется дорожное полотно. В ближайшее время будет принято решение о возобновлении движения.

Чонгарский мост соединяет Крым и Херсонскую область в районе Джанкоя на севере полуострова в восточной части Перекопского перешейка.