Москвичи с начала года выполнили задачи проекта "Город заданий" более 500 тыс. раз

С января к проекту присоединились больше 35 тыс. человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Участники столичного проекта "Город заданий" с начала года успешно справились с задачами больше полумиллиона раз. Они участвовали в спортивных мероприятиях, отвечали на вопросы викторин и тестировали мобильные приложения, за полтора года работы проекта пользователи выполнили задания 1,6 млн раз, сообщили ТАСС в четверг в правительстве Москвы.

"С января к проекту присоединились больше 35 тыс. человек, общее число пользователей превысило 135 тыс. Они активно помогают городу в различных сферах. Например, оценивают состояние библиотечных книг, поддерживают волонтерские акции, фотографируют московские парки и делятся снимками в соцсетях", - сказала заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводят в мэрии.

За выполненные задания пользователям начисляются баллы. Их можно обменять на призы и подарки или перевести на благотворительность.

"Сейчас на площадке опубликовано больше 300 заданий. Подобрать подходящее можно с помощью интерактивной карты, тегов и фильтров: по расположению, теме и размеру поощрения. Например, жители столицы могут стать соавторами электронной "Книги памятников-героев Москвы", посвященной зданиям, пострадавшим в годы Великой Отечественной войны. Для этого нужно заполнить заявку, рассказав историю такого памятника и проиллюстрировав ее фотографиями из семейного архива или свежими снимками и видео", - уточнили в мэрии.

"Город заданий" развивают ГКУ "Новые технологии управления" совместно со столичным департаментом информационных технологий. Благодаря этому проекту жители делают Москву комфортнее: помогают контролировать работу различных служб, участвуют в экологических, спортивных и другие акциях.