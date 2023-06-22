Завершены основные работы по благоустройству возле станции МЦД-4 Толстопальцево в ТиНАО

Работы прошли на участке улицы Советская от улицы Центральная до вестибюля станции МЦД

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории, прилегающей к станции МЦД-4 Толстопальцево в Новой Москве. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главной задачей благоустройства в этом районе было сделать комфортный пешеходный маршрут к новому транспортному объекту для местных жителей, организовать удобные подъезды для автотранспорта. Работы прошли на участке улицы Советская от улицы Центральная до вестибюля станции МЦД", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.

"Расширили и привели в порядок тротуары, дополнительно обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составила почти 4 тыс. кв. м, заменили асфальтовое покрытие проезжей части. Пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения, для пассажиров общественного транспорта установили пять остановочных павильонов", - добавил он.

По словам Бирюкова, в результате благоустройства в районе станции появились 77 современных энергоэффективных фонарей, были организованы парковка, разворотная площадка для автобусов и места для временной стоянки такси.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что сейчас специалисты устанавливают велопарковки и навигационные стелы, на финальном этапе проведут озеленение - уже разбили газон, запланирована высадка деревьев и кустарников. Полностью работы возле станции МЦД-4 Толстопальцево завершат в этом году.