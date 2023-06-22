В Крыму назвали вбросом информацию о минировании предприятий и проблемах с логистикой

По словам советника главы республики Олега Крючкова, аккаунты, через которые распространяются такие сообщения, зарегистрированы на Украине или в Европе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Информация в украинских пабликах о якобы происходящих в Крыму минировании предприятий и проблемах с логистикой не соответствует действительности. Никаких сложностей на полуострове нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Фиксируем массовые вбросы в разные чаты информации врага. Сообщается про минирование предприятий и проблемы с логистикой, продуктами, бензином. Никаких проблем и минирований на полуострове нет", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все аккаунты, через которые распространяется ложная информация, зарегистрированы на Украине или в Европе. "Вся достоверная информация только в официальных СМИ и каналах", - написал Крючков.