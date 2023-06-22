"Платформа ОФД" сообщила, что россияне в I квартале увеличили покупки шаурмы и бургеров

По данным компании, увеличение среднего чека и числа покупок фиксировалось прежде всего в крупнейших городах страны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россияне в январе - марте 2023 года увеличили спрос на шаурму и бургеры, а также на роллы и пиццу, свидетельствуют данные компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны с более 1,1 млн онлайн-касс в России, ежедневно обрабатывает 50-55 млн кассовых чеков).

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной торговли, онлайн- и офлайн-каналов розницы. По данным компании, в первом квартале 2023 года число покупок шаурмы выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число покупок бургеров повысилось аналогичным образом. При этом средний чек при покупке шаурмы возрос на 6% в годовом выражении и составил 171 рублей. Средний чек при покупке бургеров вырос на 9% - до 236 рублей.

В свою очередь, количество покупок суши и роллов увеличилось на 5% в годовом выражении, а средний чек - на 8%, до 435 рублей. Число покупок пиццы в первом квартале повысилось на 4%, средний чек - на 10%, до 378 рублей.

"Чаще всего россияне выбирали роллы "Филадельфия", "Калифорния" и ассорти-сеты. В топ-покупок пиццы - варианты с ветчиной, ветчиной с грибами, с сыром и зеленью. Шаурма чаще всего приготовлена с филе курицы, продается с разными соусами. В топ-покупок бургеров - блюда с говядиной", - отметили в "Платформе ОФД".

По данным экспертов компании, увеличение среднего чека и числа покупок фиксировалось прежде всего в крупнейших городах страны. Такие блюда преимущественно приобретаются в несетевой рознице.

Ранее о росте спроса на шаурму сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на ряд сервисов доставки и продуктовых магазинов.