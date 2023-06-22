В Астане сотрудники посольства России и Русского дома возложили цветы к Вечному огню

Во всех регионах Казахстана проходит возложение цветов и венков к мемориалам воинской славы в память о жертвах Великой Отечественной войны по случаю Дня памяти и скорби

АСТАНА, 22 июня. /ТАСС/. Жители городов Казахстана возлагают цветы и венки в память о жертвах Великой Отечественной войны по случаю Дня памяти и скорби. Об этом сообщила пресс-служба Русского дома в Астане.

"22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни свыше 26 млн советских людей. 660 тысяч из них - казахстанцы. В этот день во всех регионах Казахстана проходит возложение цветов и венков к мемориалам воинской славы", - говорится в сообщении.

Так, в столице республики представители общественности, сотрудники посольства России и Русского дома возложили цветы к Вечному огню у монумента "Защитники Отечества".

В Казахстане, откуда на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли около 1,2 млн человек, половина из которых не вернулась домой, помнят и чтят подвиг предков. За боевые заслуги тысячи казахстанцев награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза, еще 110 удостоены орденов Славы трех степеней.