22 июня, 06:38

В Крыму после подрыва Чонгарского моста доступны два альтернативных маршрута

© Владимир Бондаренко/ Александр Полегенько/ ТАСС

По данным Минтранса республики, проблем с логистикой на полуострове нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Два альтернативных сухопутных маршрута доступны для сообщения Крыма с новыми регионами России после подрыва Чонгарского моста - транспорт направляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Сейчас временно перенаправляется транспорт на пропускные пункты Армянск и Перекоп. Службы изучают степень повреждения [моста], будут дальше приниматься решения по поводу дальнейшего восстановления", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что проблем с логистикой в Крыму нет.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что был нанесен удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара. ВСУ использовали, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow. 

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© Информационное агентство ТАСС
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