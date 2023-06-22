В Крыму после подрыва Чонгарского моста доступны два альтернативных маршрута

По данным Минтранса республики, проблем с логистикой на полуострове нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Два альтернативных сухопутных маршрута доступны для сообщения Крыма с новыми регионами России после подрыва Чонгарского моста - транспорт направляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Сейчас временно перенаправляется транспорт на пропускные пункты Армянск и Перекоп. Службы изучают степень повреждения [моста], будут дальше приниматься решения по поводу дальнейшего восстановления", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что проблем с логистикой в Крыму нет.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что был нанесен удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара. ВСУ использовали, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow.