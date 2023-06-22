В Москве направление на маммографию смогут получать напрямую от врача женской консультации

Медики будут формировать направление в ЕМИАС, а пациентки смогут записываться по нему онлайн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Врачи женских консультаций смогут направлять пациенток на маммографию в поликлиники Москвы напрямую в рамках пилотного проекта. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы запустили пилотный проект, цель которого - сделать более комфортным процесс диагностики и лечения в женских консультациях. В трех женских консультациях ГКБ №15 имени Филатова акушеры-гинекологи получили возможность напрямую выписывать направление на проведение маммографии в поликлинике. Благодаря единой цифровой платформе здравоохранения медики будут формировать направление в ЕМИАС, а пациентки смогут записаться по этому направлению онлайн привычным способом - через мобильное приложение или сайт. Ранее для того, чтобы получить направление на маммографию, женщинам необходимо было посетить своего лечащего врача в поликлинике", - сказала Ракова.

Она выразила надежду, что это позволит избавить жительниц столицы от лишних визитов в медучреждение, а врачам освободит время, которое они смогут уделить диагностике и лечению пациентов. По итогам пилота будет принято решение о возможном масштабировании проекта на все женские консультации города.

Как уточнила заммэра, врач акушер-гинеколог женской консультации сможет выписать электронное направление на маммографию в городскую поликлинику по месту прикрепления пациентки. Пациентки смогут самостоятельно записаться на исследование по направлению через порталы mos.ru и emias.info, через мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

"Пилотный проект реализуется в трех женских консультациях на базе ГКБ № 15 им. О.Ф. Филатова: ЖК №1, ЖК №2 и ЖК №6 и продлится до конца июля", - перечислила Ракова.

Москва уже более 10 лет идет по пути цифровизации системы здравоохранения. Сейчас основа этого процесса - единая цифровая платформа, которая развивается совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах - от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.