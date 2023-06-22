Путин: Россия готова активно участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире

Российский лидер отметил важность наращивания общих усилий в борьбе с ними

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия готова и впредь активно участвовать в ликвидации вспышек опасных инфекций в мире, важно наращивать общие усилия в борьбе с ними. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Не меньшее значение имеет наращивание коллективных усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемиями. Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных регионах мира", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность в том, что конференция внесет вклад в решение непростых вопросов, связанных с обеспечением биологической безопасности. Глава государства также подчеркнул, что мероприятие в этом году собрало рекордное количество участников.

Путин пожелал участникам и организаторам конференции плодотворных дискуссий и "всего самого доброго".