Тысячи жителей Молдавии и Приднестровья почтили память победителей фашизма

В память о героях Великой Отечественной войны зажгли свечи на мемориале воинской славы в Кишиневе

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгли в четверг на мемориале воинской славы в Кишиневе. Акцию, приуроченную к 82-й годовщине вторжения гитлеровских войск на территорию СССР, организовали волонтеры, представители поисковых отрядов и общественности республики.

С утра в этом месте многолюдно, почтить память советских солдат с цветами к Вечному огню приходят представители общественности, дипломатического корпуса, политики, передает корреспондент ТАСС. "Память человеческая живет, дату могут запретить, отменить, перенести, но память человека останется. Рано или поздно все вернется на свои места, как должно быть", - заявил журналистам бывший президент Молдавии Владимир Воронин, который вместе с депутатами-коммунистами возложил цветы к мемориалу "Вечность" в Кишиневе.

"Война у нас затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки нынешней власти переписать историю, запретить символы борьбы с фашизмом, ежегодно в День Победы, в День памяти и скорби к мемориалам советским воинам в Кишиневе и других городах приходят тысячи людей. Я убежден, что память о подвиге победителей фашизма будет жить", - сказал корреспонденту ТАСС экс-президент республики Игорь Додон, который вместе с Ворониным традиционно возглавляет марш Бессмертного полка в столице.

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, прошли в непризнанном Приднестровье. "Именно 22 июня 1941 года - самая трагическая дата в истории, наверное, всего человечества. Миллионы жертв. До сих пор не могут подсчитать, сколько все-таки людей погибло <...>. Одна из самых больших трагедий, которая предшествовала этой дате - 22 июня 1941 года, состояла в том, что многие европейские политики пытались договориться с нацизмом и с фашизмом", - сказал журналистам на церемонии возложения цветов президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Вопреки памяти

Молдавия одной из первых приняла на себя удар фашистов - 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбила мирные Кишинев, Бельцы, Унгены. На всем протяжении советско-румынской границы развернулись ожесточенные бои. По разным оценкам, в рядах Красной армии сражались свыше 400 тыс. уроженцев республики, 19 из которых удостоены звания Героя Советского Союза, а 5 стали полными кавалерами ордена Славы. За годы оккупации в Молдавии погибли и были угнаны в фашистское рабство более 100 тыс. мирных жителей. Более 86 тыс. молдавских солдат не вернулись с фронта, почти столько же красноармейцев разных национальностей отдали жизни за освобождение республики. В ней установлено около 900 памятников советским воинам.

После смены власти в Молдавии участились случаи осквернения памятников со стороны представителей радикальных партий и движений. Пришедшая к власти в 2021 году проевропейская Партия действия и солидарности внесла недавно на рассмотрение парламента законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая, также было принято решение о запрете ношения в стране георгиевской ленты.