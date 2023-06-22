Движение транспорта через Крымский мост организовано в штатном режиме

По данным Минтранса республики, после удара ВСУ по Чонгарскому мосту в полном объеме также функционирует паромная переправа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Движение транспорта через Крымский мост осуществляется в штатном режиме после удара ВСУ по Чонгарскому мосту, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"В настоящее время движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме. Паромная переправа функционирует - как железнодорожная, так и автомобильная части. Пункты пропуска в Армянске с учетом переориентации транспортных потоков функционируют в штатном режиме", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что был нанесен удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе Чонгара. ВСУ использовали, по предварительным данным, британские ракеты Storm Shadow.