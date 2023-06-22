В Новосибирской области намерены запустить троллейбусы с увеличенным автономным ходом

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сообщил, что этот вид транспорта может следовать даже в отдаленные районы без троллейбусной контактной сети.

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приобретут из средств областного бюджета 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом в 2023 году. Это позволит связать центральную часть города с отдаленными спальными районами, также планируется запустить маршрут до аэропорта Толмачево, который находится в 20 км от центра, рассказал в четверг в пресс-центре ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

"По решению губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова в этом году приобретаем для города дополнительные 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, связывающие отдаленные спальные районы. До конца года партиями эти троллейбусы будут поступать", - сказал Костылевский.

Министр уточнил ТАСС, что троллейбус с увеличенным автономным ходом может следовать даже в отдаленные районы, где нет троллейбусной контактной сети. В частности, появится маршрут до ЖК Новомарусино, расположенного более чем в 10 км от центральной части города, также прорабатывается вопрос создания маршрута до аэропорта Толмачево.

По словам Костылевского, первые троллейбусы планируется выставить на улице и провести торжественную церемонию передачи ключей в рамках X Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирске с 28 по 30 июня. По словам министра, одной из ключевых тематик форума станет транспортно-логистическое направление в условиях переориентации грузов с запада на восток.

По данным мэрии, износ троллейбусов в Новосибирске - крупнейшем в РФ муниципалитете - в среднем за 10 лет вырос на 28 процентных пунктов и приблизился к 100%. Чтобы перевозки пассажиров сохранялись на текущем уровне, необходимо полностью заменить более 90% парка - не менее 249 троллейбусов.