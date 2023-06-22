На двух участках Московского скоростного диаметра построили более 16 км дорог

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что также в городе возвели четыре эстакады

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 16 км дорог было построено на двух участках южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В рамках строительства участков Московского скоростного диаметра от улицы Шоссейной до улицы Полбина и от улицы Полбина до Курьяновского бульвара проложили в общей сложности порядка 16 км дорог, включая улично-дорожную сеть и несколько крупных искусственных сооружений", - говорится в сообщении.

Как сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в ходе работ на двух новых участках МСД построено свыше 6 км дороги основного хода и более 8 км прилегающей улично-дорожной сети. "Также возведено четыре эстакады: съезд с магистрали "ТТК - Люблинская улица" на МСД в сторону МКАД, съезд с МСД на магистраль "ТТК - Люблинская улица", над Батюнинской и над Батайской улицами", - уточнил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне открыл два участка южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 "Курьяново". Он отметил, что готовность южного направления сейчас составляет 70%, и к осени строительство будет завершено. Основной участок МСД был введен в эксплуатацию в сентябре 2022 года.