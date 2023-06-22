На юге Москвы на территории поймы реки Жужи установят три вида фонарей

Это будут торшеры, светильники прожекторного типа и фонари в современном стиле

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новые фонари трех видов установят на юге столицы в рамках благоустройства поймы реки Жужи. К новой системе электроснабжения подключат около 300 опор освещения, а также туалетный модуль, сообщила в четверг пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы.

"В рамках благоустройства поймы реки Жужи на юге столицы установят новые фонари трех видов. Это будут торшеры, светильники прожекторного типа и фонари в современном стиле. Старые осветительные приборы находились в неудовлетворительном состоянии и не отвечали современным требованиям, на территории Вишневого сада освещение вообще отсутствовало. В настоящий момент выполняем земляные работы - подготавливаем траншеи для прокладки кабельной канализации", - приводятся в сообщении слова замруководителя департамента Сергея Мельникова.

Он добавил, что все сети будут проходить в некоторой близости либо в "теле" дорожек, затем провода и воздушные линии, которые ранее размещались на опорах освещения, уберут под землю. От кабельной канализации на поверхность выведут закладные, через которые подключат фонари и другие инфраструктурные объекты.

В зависимости от размещения фонари будут иметь разный внешний вид. Вдоль пешеходных дорожек и около мест отдыха установят светильники торшерного типа высотой 4 м. Они обеспечат необходимую степень освещенности и при этом наименьшим образом будут воздействовать на обитающих в парке животных, насекомых и птиц. Такие светильники хорошо впишутся в природную среду. На детских и спортивных площадках установят осветительные приборы с повышенной мощностью и улучшенными световыми характеристиками - фонари прожекторного типа. Количество светильников будет зависеть от размера площадки. На одной опоре будет по четыре прибора в нескольких комбинациях. Это позволит распределить свет по площадкам равномерно.