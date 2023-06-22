В Москве на ВДНХ пройдут фестивали с животными из приютов

Посетители мероприятий смогут выбрать себе питомца 24 июня, 15 июля и 19 августа

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посетители ВДНХ смогут выбрать себе питомца на фестивалях с животными из приютов 24 июня, 15 июля и 19 августа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе выставки.

"На ВДНХ 24 июня, 15 июля и 19 августа пройдут фестивали-пристройства животных из городских приютов. Встреча в эту субботу состоится в сквере Юннатов рядом со зданием Музея городского хозяйства Москвы (павильон №5 "Физика")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 собак и кошек будут ждать своих хозяев здесь с 11:00 до 17:00. Это животные из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест", подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Гости смогут поиграть с животными и забрать понравившегося питомца домой.

Гостям фестиваля расскажут о работе городских приютов и о том, как стать хозяином бездомного животного. Посетители узнают, как ухаживать за питомцем и обучить его простым командам. Тем, кто не может забрать животное домой, расскажут, как стать волонтером и взять шефство над понравившимся обитателем приюта.

"Комплекс городского хозяйства и ВДНХ проводят фестивали-пристройства второй год. В августе и сентябре 2022 года половину питомцев забрали домой. Сейчас в 13 городских приютах живут более 16 тыс. животных. Все они социализированы, здоровы, привиты и доброжелательно настроены к людям", - добавили в пресс-службе.