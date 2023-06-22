Москва выделит грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса

Участвовать в конкурсе могут столичные научные коллективы до четырех человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москва выделит грант Российскому научному фонду на поддержку исследований столичных ученых по приоритетным для потребностей города направлениям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Поддержим Российский научный фонд с помощью гранта на исследования московских ученых. Средства пойдут на финансирование проектов победителей ежегодного конкурса "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами", - написал Собянин.

По его словам, участвовать в конкурсе могут столичные научные коллективы до четырех человек. Как минимум половине ученых в группе должно быть меньше 39 лет. Они должны представить работы по приоритетным для потребностей города направлениям: передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии; экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика; высокотехнологичное здравоохранение и другие.

Результаты исследований необходимо опубликовать в российских и зарубежных научных изданиях. Порядок и критерии отбора проектов прописаны на сайте фонда, уточнил мэр.