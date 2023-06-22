"Ребенок умер от отравления газировкой". Стоит ли верить этому сообщению?

Первая часть текста говорит о смерти мальчика от отравления газировкой "Тархун". Подобные сообщения якобы от администрации школы или поликлиники о смерти ребенка после употребления газированных напитков, в частности "Тархун", уже не новы для интернет-пространства. При этом они не содержат конкретной информации: где произошло ЧП, когда именно, а формулировка "вчера" может относиться к любой дате.

В Роспотребнадзоре, отвечая на запрос ТАСС, подчеркнули: "пост с историей об отравлении — фальшивка", появившаяся в Сети больше пяти лет назад. И случаи госпитализаций, описанные в тексте, по данным ведомства, не регистрировались.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов также пояснил ТАСС, что данная информация не более чем старый фейк, вновь запущенный в информационное пространство России и ряда стран СНГ еще весной 2022 года. И он не соответствует действительности.

Вторая часть текста содержит список напитков и сладостей — мол, они содержат якобы опасные красители Е102, Е104, Е110, Е122, Е124 и Е129. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что "в черном списке продуктов также приведена ложная, ничем не подтвержденная информация". Во-первых, некоторые продукты официально даже не содержат приписываемые им красители. А во-вторых, российское законодательство разрешает использовать все перечисленные красители при производстве продуктов питания. Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ольга Багрянцева уточнила, что на продукты, содержащие красители Е102, Е104, Е110, Е122, Е124 и Е129, должна наноситься предупреждающая надпись "Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей". Тем не менее данные красители при регламентированном использовании не способны нанести вред здоровью ребенка, отметила эксперт .

И наконец, в "предупреждениях" пишут, что РАМН (Российская академия медицинских наук) недавно обнаружила в детских йогуртах "Растишка" "этиленогликоль — один из самых опасных канцерогенов, вызывающих рак печени и желудка". Вот только РАМН перешла в структуру Российской академии наук (РАН) и прекратила свое отдельное существование еще в 2013 году. А опасный канцероген правильно называется "этиленгликоль".

Также Арбитражный суд Москвы в 2020 году признал не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию информацию о том, что в йогуртах "Растишка" якобы есть вызывающий онкологические заболевания канцероген. В заключении суда говорится, что продукция под брендом "Растишка" производится в полном соответствии с законодательством. А это исключает обнаружение в ней веществ или элементов, запрещенных к употреблению и опасных для здоровья. Тогда как этиленгликоль — вещество техническое и непригодное для питания. Кроме того, качество продукции под брендом "Растишка" подтверждается свидетельствами о государственной регистрации Таможенного союза.