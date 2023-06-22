Понтонные переправы после обстрела Чонгарского моста наводить не планируют

По словам председателя Госсовета республики Владимира Константинова, между Херсонской областью и Крымом налажено сообщение по альтернативным путям

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. В Крыму не планируют организовывать понтонные переправы в районе поврежденного в результате обстрела ВСУ Чонгарского моста. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас запущены обходные пути через Перекоп и через Армянск, организованы колонны, так что движение восстановлено по альтернативным путям. Пока мы этот вариант не рассматриваем, потому что у нас есть альтернативный путь, мы его используем", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о понтонных переправах.