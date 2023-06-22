Питомец Московского зоопарка тапир Сью вышла в летний вольер

Холодное время года животное проводит в павильоне "Дом жирафа"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Обитательница Московского зоопарка равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Основную часть времени 34-летняя питомица проводит в прохладном домике, сообщила в четверг пресс-служба столичного зоопарка.

"Наш равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Оказавшись там, Сью вначале все осмотрела и обнюхала. После этого начала подъедать одуванчики - при всем разнообразии ее питания зимой такого нет. Холодное время года тапир проводит по соседству с [жирафом] Самсоном в павильоне "Дом жирафа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Сью уже 34 года, и для тапира это солидный возраст с учетом того, что в природе эти животные редко живут дольше 16-18. "Сью даже старше Самсона - и поэтому она значительную часть времени просто лежит в своем уютном и прохладном домике. Выходит она в основном на ежедневные ветеринарные тренинги", - уточнили в Московском зоопарке.

На тренингах присутствуют как киперы, которых Сью ежедневно видит, так и ветврачи, которые приходят к ней значительно реже. Во время процедуры тапира почесывают и кормят лакомствами, чтобы смягчить ощущения и подготовить, к примеру, к будущей сдаче анализов.

"Все животные, находящиеся в зоопарке, получают полный комплекс ветеринарного обслуживания. Наши ветврачи регулярно берут анализы, наблюдают за состоянием животных, проводят профилактику. Все это для того, чтобы заметить заболевание у животного заблаговременно и вовремя оказать помощь", - отметили в пресс-службе.