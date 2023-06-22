В Арктике открыли памятный знак к 100-летию первого исследовательского судна СССР "Персей"

В годы Великой Отечественной войны судно эвакуировало раненых красноармейцев и гражданское население, доставляло медикаменты, продукты питания и горючее на полуостров Рыбачий

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Памятный знак, посвященный героической судьбе и трагической гибели первого советского научно-исследовательского суда "Персей", открыли в четверг на побережье Мотовского залива Баренцева моря, передает корреспондент ТАСС.

"Связь времен была восстановлена, когда в апреле 2023 года участники экспедиции Северного флота "Помни войну" при грантовой поддержке Русского Географического общества при проведении водолазных работ обнаружили останки легендарного судна на месте его гибели - на дне губы Эйна Мотовского залива. Это событие стало вдохновляющим символом плодотворного сотрудничества Русского Географического общества и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которые, в частности, проводят большую совместную работу в области профнавигации и привлечения в науку талантливой молодежи", - сказал заместитель директора ВНИРО Павел Багимов.

После начала Великой Отечественной войны "Персей", как тысячи других гражданских судов, был мобилизован для выполнения задач Северного флота. Судно эвакуировало раненых красноармейцев и гражданское население, доставляло медикаменты, продукты питания и горючее на полуостров Рыбачий. Во время одного из таких рейсов НИС "Персей" атаковала немецко-фашистская авиация. Вооруженный единственным пулеметом экипаж вступил в неравное противостояние с 23-мя немецкими самолетами.

В том бою "Персей" получил тяжелые повреждения, но команда сумела довести объятое огнем судно до мелководья и выбросить его на берег. Впоследствии полузатонувший корпус судна использовался в качестве основания для причала, продолжал служить защитникам Советского Заполярья.

"Памятный знак, посвященный "Персею", сохранит для будущих поколений память о великом подвиге советских ученых и послужит символом беззаветной преданности науке и самоотверженного служения Отечеству", - добавил Багимов.

НИС "Персей", построенное в начале развития рыбохозяйственной науки, воплотило в себе эпоху в истории изучения Арктики. За 18 лет службы судно совершило около 100 научно-исследовательских рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. Экспедиции стали школой более чем для 700 ученых. Полученные данные заложили фундамент научного знания об особенностях арктических экосистем и открыли новые возможности для промышленного освоения ценных видов водных биоресурсов. В 2023 году рыбохозяйственная наука отмечает 100-летний юбилей со дня первой экспедиции на НИС "Персей".