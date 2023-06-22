В Узбекистане возложили цветы по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны

В церемонии приняли участие послы России, Азербайджана, Киргизии, а также дипломаты посольств Белоруссии, Казахстана, Пакистана, Ирана и Индии, представители молодежных и ветеранских организаций республики

ТАШКЕНТ, 22 июня. /ТАСС/. Традиционная торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в столице Узбекистана по случаю очередной 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба посольства России в Узбекистане.

"По случаю 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню на Волгоградском мемориальном кладбище Ташкента.

В мероприятии приняли участие послы России, Азербайджана, Киргизии, а также дипломаты посольств Белоруссии, Казахстана, Пакистана, Ирана и Индии, представители молодежных и ветеранских организаций Узбекистана, общественности и СМИ", - говорится в сообщении.