Мединский сообщил, что "Черную книгу" могут перевести на иностранные языки

Председатель Российского военно-исторического общества пояснил, что при реализации такого проекта могут возникнуть сложности с тем, чтобы перевод издания дошел до зарубежного читателя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Посвященную зверствам украинских неонацистов "Черную книгу" могут перевести на иностранные языки, разместив электронную версию на портале, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Об этом он сообщил ТАСС во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Идея неплохая, <...> попробовать можно. <...> Электронный портал сделать. Постараемся", - сказал он в ответ на вопрос, не планируется ли перевести "Черную книгу" на иностранные языки.

Также Мединский пояснил, что при реализации такого проекта могут возникнуть сложности с тем, чтобы перевод издания дошел до зарубежного читателя. "Все же отрезано, все каналы информации", - добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с Минобороны издало вторую часть "Черной книги". Первая партия книг уже отправлена в зону СВО. Первая часть "Черной книги" посвящена преступлениям членов ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) - Степана Бандеры, Романа Шухевича и прочих. Вторая - военным преступлениям, которые совершались против мирного населения на территории Украины во время СВО.

Мединский находится в рабочей поездке в Екатеринбурге. В среду он встретился с преподавателями истории и обществознания города в "Кванториуме", а также посетил Ельцин-центр. В четверг Мединский принял участие в торжественном открытии самой высокой в России стелы "Город трудовой доблести".