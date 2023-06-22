В Адыгее к 100-летию ученого-лингвиста Зайнаб Керашевой выпустили сборник ее трудов

В Адыгейском государственном университете также оцифровали часть уникальных рукописных материалов, что откроет к ним доступ широкому кругу исследователей

МАЙКОП, 22 июня. /ТАСС/. Адыгейский государственный университет (АГУ) выпустил сборник ранее не опубликованных трудов основателя первой научной школы по адыгскому языкознанию, профессора Зайнаб Керашевой к 100-летию со дня рождения выдающегося лингвиста и кавказоведа. Часть научного архива ученого оцифрована, сообщил ТАСС в четверг ректор вуза Дауд Мамий.

За последние 100 лет в мире исчезло более 400 языков. В России сейчас более сотни умирающих и находящихся в опасности языков, среди них - адыгейский. АГУ проводит активную работу по сохранению, изучению и развитию адыгейского языка, при участии его преподавателей создаются школьные учебники по адыгейскому языку, культуре и истории Адыгеи.

"Зайнаб Ибрагимовна Керашева - личность масштабная и уникальная, ее вклад в адыгское языкознание определил направление развития лингвистического адыговедения и методику преподавания родного языка на десятилетия вперед. В рамках посвященных 100-летию ученого мероприятий мы <…> выпустили сборник научных материалов из архива ученого и оцифровали часть уникальных рукописных материалов. Готовится к выпуску второе издание двухтомника избранных трудов лингвиста, вышедшего в свет в 1995 году и уже ставшего библиографической редкостью", - сказал ректор.

В изданной тиражом в 300 экземпляров книге "Язык - душа народа" объединены монография "Особенности шапсугского диалекта", статья "Синонимы в адыгейском языке", фольклорно-этнографические материалы, собранные профессором и ее студентами. Рукописный архив Зайнаб Керашевой, состоящий из более чем 2 тыс. единиц, хранится на факультете адыгейской филологии и культуры АГУ, уточнил Дауд Мамий.

"В рукописях ученого, в частности, мы нашли редчайший вариант песни о нарте Шэбатныкъо, который был зафиксирован Керашевой в 40-х годах ХХ столетия от знаменитого певца-сказителя Зафеса Куваева. В ее записи получился совершенно уникальный вариант, он впервые опубликован в новом сборнике. Также в состав сборника включен вариант ее монографии 1953 года по шапсугскому диалекту на адыгейском языке, которая ранее была известна только на русском языке", - рассказала ученица Керашевой, профессор АГУ Раиса Унарокова.

Для сохранения наследия ученого Центром адыговедения АГУ на средства гранта программы "Приоритет 2030" было оцифровано 150 дел рукописного архива Зайнаб Керашевой, что позволит получить доступ к уникальным материалам широкому кругу исследователей, в том числе зарубежных. Адыги (черкесы) сегодня проживают более чем в 50 странах мира.