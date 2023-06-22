Около 87 тыс. школьников Москвы получат грамоты по итогам пригласительного этапа олимпиады

В пригласительном этапе ВсОШ приняли участие 173 тыс. учащихся из 596 школ города

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Итоги пригласительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) подвели в Москве. По результатам соревнования почти 87 тыс. московских школьников получат поощрительные грамоты в электронном виде, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования.

"В пригласительном этапе ВсОШ приняли участие 173 тыс. школьников из 596 школ Москвы. Соревнование проходило онлайн по 24 предметам. Самыми популярными оказались русский и английский языки, математика, история и литература. По результатам соревнования почти 87 тыс. школьников Москвы получат поощрительные грамоты в электронном виде, их вручат тем, кто набрал установленное количество баллов", - отметили в пресс-службе.

Пригласительный этап проводится для подготовки учащихся к новому сезону Всероссийской олимпиады и их знакомства с форматом заданий соревнования. Его результаты не учитываются на следующих этапах. По математике и русскому языку задания были подготовлены для учеников 3-10-х классов. Варианты олимпиады по искусству (МХК), физике, химии и экономике рассчитаны на школьников с шестого по 10 класс. В испытаниях по остальным предметам можно было участвовать, начиная с четвертого класса.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства (ЦПМ) столичного департамента образования и науки Ивана Ященко, пригласительный этап может быть отличным стартом в олимпиадной жизни школьника. "Пригласительный этап Всероссийской олимпиады, который ЦПМ традиционно организует в онлайн-формате, позволил школьникам не только потренироваться, но и познакомиться с олимпиадой, посмотреть ее задачи. Кроме того, так участники могли выбрать предмет и попробовать новые направления, ведь писать олимпиаду можно не только по тем дисциплинам, которые хорошо идут у ребенка в школе", - сказал Ященко.

Он добавил, что в этом году московские школьники установили рекорд, завоевав 1 391 диплом.

Информация о соревновании опубликована на сайте центра. Там же можно найти задания олимпиады прошлых лет и их разборы, которые будут полезны для тренировки.