ВЦИОМ: большинство россиян помнят дату начала Великой Отечественной войны

По данным центра, 93% опрошенных считают, что мемориалы павшим в их населенном пункте находятся в хорошем состоянии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (75%) помнят дату начала Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню памяти и скорби, они опубликованы в четверг на сайте организации.

"Спустя более чем восемь десятилетий россияне продолжают помнить страшную дату начала войны (75%), причем в этом году отмечен максимум за годы измерений, а с 2007 года показатель вырос на 10 п. п. (65%)", - говорится в тексте опроса.

Согласно материалам исследования, в День памяти и скорби более половины (53%) опрошенных занимаются чем-то особенным, например, почитают память внутри семьи (28%), возносят цветы к памятникам, убираются на могилах павших (18%), посещают памятные акции, концерты, шествия (12%). Менее распространены религиозная скорбь (6%) и обращение к культуре военных лет (5%). В то же время 43% участников опроса в эту дату ничего не делают. Большинство (81%) опрошенных также посещают памятники, посвященные ВОВ.

Кроме того, абсолютное большинство россиян (93%) считают, что мемориалы павшим в их населенном пункте находятся в хорошем состоянии, 2% заявили о плохом состоянии памятников.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 июня 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.