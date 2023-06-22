Жителей Москвы призвали проверить состояние кожи в павильонах "Здоровая Москва"

По словам заместителя главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольги Новожиловой, важно регулярно проверять состояние своей кожи и всего организма в целом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пройти проверку состояния кожи жители столицы могут в одном из павильонов "Здоровая Москва". Изменения формы или цвета родинки могут быть признаками меланомы и поводом для визита к специалисту, сообщила ТАСС в четверг заместитель главного врача Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова.

"Родинки - это обычное явление, и большинство из них абсолютно безопасны. Однако некоторые изменения могут указывать на развитие меланомы, наиболее опасного типа рака кожи. Если вы заметили, что родинка изменила свой цвет, форму или размер, стала зудеть, болеть или кровоточить, - обязательно обратитесь к специалисту. Важно регулярно проверять состояние своей кожи и в целом всего организма. А сделать это можно, например, в любом павильоне "Здоровая Москва" без записи и бесплатно", - сказала Новожилова.

Она уточнила, что в павильонах врачи-терапевты проводят комплексную проверку организма, а также визуальный осмотр кожи, и при выявлении отклонений направляют на дерматоскопию и консультацию к врачу-дерматологу. Проект соответствует целям и задачам национального проекта "Здравоохранение" и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

Павильоны "Здоровая Москва" работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они расположены в парках и скверах, в них уютно, работают кондиционеры и установлены кулеры с питьевой водой. В расширенную программу проекта "Здоровая Москва" входят более 11 исследований, направленных на выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых патологий и некоторых других.