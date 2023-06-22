В Москве в полном объеме начали благоустройство территорий образовательных учреждений

Работы проходят во всех округах столицы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению благоустройства территорий образовательных учреждений в полном объеме. Об этом сообщил ТАСС в четверг заммэра столицы Петр Бирюков.

"В этом году проводим благоустройство более 160 территорий образовательных учреждений, главная задача - создать комфортные и безопасные пространства для учащихся. Кроме того, эти территории станут районными точками притяжения, где местные жители смогут отдыхать и заниматься спортом", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что в настоящее время работы проходят во всех округах столицы.

"В рамках проектов заменим покрытие существующих пешеходных дорожек или проложим новые, отремонтируем детские площадки, приведем в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установим уличную мебель. Особое внимание уделяем вопросам безопасности - оборудуем современные системы освещения и видеонаблюдения. При необходимости проведем дополнительное озеленение - высадим деревья и кустарники", - уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что все работы по благоустройству территорий возле объектов образования будут завершены к 1 сентября.