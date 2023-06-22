22 июня, 09:04

Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки флота

По словам Михаила Развожаева, в городе спокойная обстановка

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки военных в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

"На Северном молу флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО. Ориентировочно она продлится до 12:00. В городе все спокойно", - написал Развожаев в четверг в своем Telegram-канале.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация