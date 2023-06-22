Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки флота

По словам Михаила Развожаева, в городе спокойная обстановка

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки военных в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

"На Северном молу флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО. Ориентировочно она продлится до 12:00. В городе все спокойно", - написал Развожаев в четверг в своем Telegram-канале.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем.