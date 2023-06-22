На Мамаевском кургане совершили "Выстрел памяти" из орудия времен Великой Отечественной

Его произвели артиллеристы Южного военного округа

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Выстрел из орудия ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны совершили в День памяти и скорби на Мамаевом кургане. Об этом в четверг журналистам рассказали в пресс-службе ЮВО.

"Артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде произвели "Выстрел памяти" в честь павших защитников Отечества в 12 часов дня на южном склоне Мамаева кургана орудием ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В мероприятии принял участие военный оркестр и рота почетного караула мотострелкового соединения ЮВО.

22 июня 1941 года фашистская Германия совершила нападение на Советский Союз. Великая Отечественная война длилась 1 418 суток, демографические потери СССР составили около 27 млн человек. В стране было разрушено более 1,7 тыс. городов и поселков городского типа, свыше 70 тыс. деревень, уничтожено 32 тыс. заводов, фабрик и других промышленных предприятий.