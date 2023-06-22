Запуск МЦД-5 отложили на год

Его введут в эксплуатацию в 2026 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Запуск Ярославско-Павелецкого Московского центрального диаметра (МЦД-5) перенесли на 2026 год. Об этом сообщил в четверг начальник Московской железной дороги (МЖД) Валерий Танаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что запуск МЦД-5 запланирован в 2025 году, и отмечал, что этот проект "архисложный".

"[Запланирована] реализация в 2026 году самого амбициозного проекта МЦД-5", - сказал Танаев в ходе заседания Московской областной думы.

Прежде мэр заявил, что линия между Ярославским и Павелецким направлениями МЖД в составе пятого МЦД-5 может пройти через центр столицы под землей. Отвечая на вопрос ТАСС, заммэра Москвы Андрей Бочкарев уточнил, что проектировщики обсуждают более 17 вариантов для прокладки соединительной линии между Ярославским и Павелецким направлениями Московской железной дороги (МЖД) в составе пятого Московского центрального диаметра. Позже Собянин подтвердил, что при необходимости для МЦД-5 в столице могут построить 20-километровый подземный тоннель.

При этом в официальном телеграм-канале директора НИИ "МосТрансПроект" Владимира Титова сообщалось, что Ярославско-Павелецкий МЦД-5 планируют соединить пересадками с несколькими станциями столичного метрополитена. Согласно опубликованной перспективной карте метро, диаметр будет иметь пересадки на следующие станции Московского метрополитена и МЦК: "Ростокино", "Рижская", "Комсомольская", "Китай-город", "Павелецкая", "Верхние котлы", "Нагатинская", "Варшавская", "Котляково", "Бирюлево".

Собянин также заявлял, что маршрут Ярославско-Павелецкого МЦД-5 могут утвердить осенью.

Проект МЦД

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Согласно видеоролику, показанному перед выступлением Танаева, первым и вторым Московскими центральными диаметрами (МЦД-1 и МЦД-2) с начала их эксплуатации в ноябре 2019 года воспользовались почти 600 млн пассажиров.

По словам Собянина, каждый день поезда МЦД-5 будут перевозить около 1 млн человек в день. Сегодня суммарно поезда МЦД-1 и МЦД-2 в сутки перевозят порядка 500 тыс. пассажиров. При этом поезда МЦД-3 и МЦД-4, которые планируется запустить в августе и сентябре этого года, будут вместе ежедневно перевозить около 1 млн человек.