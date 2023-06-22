Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 23 июня

По прогнозам синоптиков, непогода ожидается в период с 03:00 и до 22:00

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Гроза и град ожидаются во второй половине дня в Москве, соответствующее экстренное предупреждение распространил в четверг столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 03:00 и до 22:00 в связи с прохождением атмосферного фронта по Москве местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе ветер с порывами 13-18 м/с", - сказали в главке.

В МЧС настоятельно рекомендовали автомобилистам снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких перестроений. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции.

В официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства также предупредили о непогоде в пятницу.

"По прогнозам синоптиков, с 03:00 мск и до 22:00 мск 23 июня в столице местами ожидаются гроза, сильный дождь, ливень. Возможны порывы ветра до 18 м/с. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом", - говорится в публикации.

В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков Росгидромета, что 23 июня местами по Москве ожидаются гроза, ливень и усиление ветра до 18 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.