Ученые из России победили в международном соревновании по обучению роботов навигации

Создатели виртуального робота рассчитывают, что их технология найдет применение в роботах-ассистентах нового поколения

ТАСС, 22 июня. Команда исследователей из Института искусственного интеллекта AIRI, МФТИ и ФИЦ информатики и управления РАН заняла первое место в международном соревновании "Habitat Navigation Challenge 2023" по обучению роботов перемещению внутри помещений. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.

"В этом году организаторы сформировали задачу так, чтобы полученные решения можно было применять в создании реальных роботов. Наше решение сочетало в себе классические методы планирования и модули, работающие на основе обучения с подкреплением. Мы учли опыт предыдущих лет и предложили самый продвинутый и эффективный метод. Надеемся, что скоро он найдет свое применение в роботах-ассистентах", - заявил ведущий научный сотрудник AIRI Александр Панов.

Как отмечается в сообщении, конкурс "Habitat Navigation Challenge 2023" проводится с 2019 года компанией Meta AI (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории РФ). Участники этого соревнования должны обучить робота находить заданные предметы в симуляторе помещений, например, квартир и офисов, в том числе в незнакомой обстановке и без карты помещения.

В этом году в финале конкурса первое место заняла команда российских ученых под руководством Александра Панова. Созданная ими система под названием SkillFusion обошла соперников в умении передвигаться по комнатам без карты и искать различные объекты при помощи виртуального робота. По возможностям и устройству он напоминает недавно созданного универсального робота-ассистента Stretch американской компании Hello.