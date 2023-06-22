На дне Ладожского озера команда дайверов нашла два автомобиля ГАЗ времен ВОВ

В пресс-службе участников экспедиции из подводного плавания клуба "Диво" сообщили, что автомобили возможно восстановить и завести

ТАСС, 22 июня. Дайверы петербургской инженерной компании "Морская геодезия" и клуба подводного плавания "Диво" из Орловской области обнаружили на дне Ладожского озера два затонувших автомобиля ГАЗ-АА, известных как "полуторки", времен Великой Отечественной войны, на которых осуществлялась доставка грузов в блокадный Ленинград. Их можно восстановить и завести, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе клуба "Диво".

"Мы вернулись с погружений на Ладожском озере, где в этот раз работы проводились в районе Дороги жизни. 15 мая стартовал наш новый проект - "Наследие ладожских глубин". Инженерная компания "Морская геодезия" проводила гидрографические работы между мысом Осиновец и островами Зеленцы, где обнаружила два затонувших автомобиля ГАЗ-АА, "полуторки". Наша команда [дайверов из клуба "Диво"] моментально выехала на место, погрузилась, провела визуальный осмотр, фото- и видеосъемку и все эти материалы передала на исторический факультет Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева", - приводятся в сообщении слова руководителя клуба "Диво", координатора проекта 1Xpedition Сергея Куликова.

Отмечено, что размер объектов 4 метра на 2 метра, кузов частично сгнил, а кабина была сделана из фанеры и практически разложилась. У автомобилей остались рама, колеса, двигатель, трансмиссия - металлические части сохранились. "По словам реконструкторов, автомобили возможно восстановить и даже завести", - говорится в сообщении.

Находка сделана во время второй экспедиции исследовательского проекта "Наследие ладожских глубин", пояснили в пресс-службе. К исследованиям также привлекаются студенты Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. "Роль студентов в проекте: предварительная экспертная оценка найденных артефактов. Дно Ладожского озера исследуется с помощью новейшего поискового оборудования - гидролокаторов бокового обзора, магнитометров, подводных металлоискателей, благодаря чему удалось обнаружить ряд затонувших объектов", - говорится в сообщении.

Дорога жизни - в годы Великой Отечественной войны единственный стратегический транспортный коридор до блокадного Ленинграда. В общей сложности за все время работы этой трассы в осажденный город доставили более 2,3 млн тонн грузов и вывезли почти 1,4 млн человек. Основная часть доставки и эвакуации пришлась на водную переправу, которая обеспечивала больший грузооборот. Свое название Дорога жизни получила зимой 1941-1942 годов, когда по льду Ладожского озера удалось наладить доставку продовольствия на автомобилях в голодающий город.