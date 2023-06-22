Заседание Мособлдумы началось с минуты молчания в День памяти и скорби

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы начали заседание в четверг с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня скорбная дата для нашей страны - 82 года назад началась Великая Отечественная война. Самая кровопролитная война в истории не обошла стороной ни одну семью. Наш народ отстоял право на жизнь, на независимость, на будущее. Благодаря стойкости, жертвенности, героизму и мужеству наших предков - враг был разбит. Погибли 27 млн человек. Вечная слава народу-победителю", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В День памяти и скорби, 22 июня, по всей стране проходят памятные митинги, возложения цветов к мемориалам, концерты, кинопоказы, выставки, а также акции "Свеча памяти" и "Огненные картины".