22 июня, 09:39

Москалькова назвала тульский опыт по организации семейных МФЦ достойным распространения

Алексей Шершнев/ ТАСС
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (вторая слева)
© Алексей Шершнев/ ТАСС

В центрах региона можно лично и в режиме онлайн получить консультации по улучшению жилищных условий, взысканию алиментов, а также оформлению мер соцподдержки и урегулированию семейных споров

ТУЛА, 22 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила распространить опыт Тульской области по созданию ресурсных многофункциональных центров для помощи семьям в трудной жизненной ситуации на всю Россию.

"Мне кажется, этот опыт заслуживает распространения по всей стране", - сказала она во время рабочего визита в регион при посещении обновленного центра.

Первый центр помощи семьям открыли в Туле весной 2022 года, там лично и в режиме онлайн можно получить консультации по улучшению жилищных условий, взысканию алиментов, оформлению мер соцподдержки, урегулированию семейных споров. По модели флагманского центра в дальнейшем перестроят работу всех 26 отделений в муниципалитетах Тульской области, для них разработали единый дизайн.

В декабре 2021 года тульский проект "Мой семейный центр" представили президенту России и получил высокую оценку, также он вошел в число лучших практик и рекомендован Агентством стратегических инициатив для внедрения в регионах страны.

Москалькова пообщалась с несколькими посетителями центра, осмотрела кабинеты юридической, психологической помощи, службы медиации. 

Теги:
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаТульская область
© Информационное агентство ТАСС
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