На набережной Северного речного вокзала возобновила работу пляжная зона с бассейнами

В этом году там появился четвертый бассейн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пляжный комплекс на набережной Северного речного вокзала возобновил свою работу и будет работать до осени. В этом году там появился четвертый бассейн, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"На набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что пляжный комплекс стал больше - там появился четвертый бассейн. Зона отдыха будет работать до самой осени", - говорится в сообщении.

По словам Ликсутова, чьи слова приводит пресс-служба, в прошлом году пляжная зона пользовалась большой популярностью, ее посетили больше 100 тыс. человек.

"Чтобы в этом году здесь с комфортом могли провести время больше людей, мы добавили еще один бассейн и около 150 мест для отдыха - ожидаем свыше 135 тыс. гостей этим летом. Особое внимание уделяем безопасности и комфорту - здесь дежурят профессиональные спасатели, круглосуточно контролируется чистота и температура воды", - отметил заммэра.