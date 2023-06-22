Более 1,8 тыс. км дорог к туристическим местам приведут в нормативное состояние в 2023 г.

Всего за четыре года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновили более 6 тыс. км таких дорог

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. км дорог, ведущих к туристическим местам, планируется привести в нормативное состояние в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"В 2023 году приведем в нормативное состояние еще более 1 800 км таких (ведущих к туристическим местам - прим. ТАСС) дорог. Отремонтируем порядка 320 участков региональных трасс и городских улиц", - отметил он.

Всего за четыре года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновили более 6 тыс. км таких дорог.

По словам вице-премьера, путь к туристическим местам становится удобным благодаря обходам городов. Так, недавно были открыты обход Аксая и дальний западный обход Краснодара, что позволит значительно сократить время в пути до курортов черноморского побережья.

В апреле Хуснуллин сообщал, что в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние планируется привести более 5,4 тыс. участков дорог общей протяженностью порядка 15 тыс. км.